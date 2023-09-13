Радченко считает, что Карпин должен сделать выводы из неудачных результатов товарищеских матчей

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко оценил важность прошедшего сбора национальной команды.

«Проведённые матчи очень информативны для Валерия Карпина. Понятно, что от игры команды многие ожидали большего. Но как раз и надо разбираться, почему сборная сыграла так неудачно. Делать выводы, те ли люди были приглашены, готовы ли они в данной ситуации играть и защищать цвета сборной или нет. Так что, повторюсь, все было весьма информативно», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

Напомним, ранее сборная России не смогла переиграть Катар в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Для национальной команды это был уже третий товарищеский матч за последние дни. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась ничейным исходом, а вторая — победой египтян.