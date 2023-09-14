Сергей Семак: в УЕФА ждут возвращения России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отстранении российских команд от еврокубков.

«Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства. Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть вне политики. Нашей команде не хватает того драйва Лиги чемпионов. Это, конечно, лучший клубный турнир в мире. Многие игроки стремятся туда попасть, чтобы ощутить эту атмосферу», – заявил Сергей Семак в рамках проекта «Лепота» в СПбПУ.

Слова главного тренера «Зенита» приводит телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».

«Зенит» за семь матчей набрал 14 очков и сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

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