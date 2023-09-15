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Зобнин отреагировал на высказывание Орлова о его лидерстве в «Спартаке»

По мнению журналиста, хавбек является первым номером в составе красно-белых лишь с точки зрения финансовой составляющей.
15 сентября 2023 19:20
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался по поводу того, что спортивный комментатор Геннадий Орлов считает его лидером в московском клубе лишь по зарплате.

«Это не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»… Он живёт в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде. К таким историям отношусь эмоционально отстранённо: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов», — приводит слова 29-летнего футболист пресс-служба столичной команды.

Зобнин присоединился к «Спартаку» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: ФК «Спартак»
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