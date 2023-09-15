Зобнин отреагировал на высказывание Орлова о его лидерстве в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался по поводу того, что спортивный комментатор Геннадий Орлов считает его лидером в московском клубе лишь по зарплате.

«Это не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»… Он живёт в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде. К таким историям отношусь эмоционально отстранённо: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов», — приводит слова 29-летнего футболист пресс-служба столичной команды.

Зобнин присоединился к «Спартаку» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.