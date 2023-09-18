Спортивный директор «Факела»: раньше в Россию хотели приезжать больше

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что воронежский клуб не смог договориться с рядом легионеров из‑за их опасений переезжать в Россию.

«Трансферное окно закрыто. Как мне кажется, не стоит ожидать появления в команде свободных агентов. Всё ли удалось ли осуществить в минувшее ТО? Скажу честно: были срывы трансферов. Но мы приобрели хороших игроков, которые помогут нам, когда адаптируются в команде. Я говорю о Табо Селе иАнтонио Яколише. Никита Моцпан уже освоился, и мы тоже надеемся и на его прогресс.

Сейчас тяжело вести переговоры с иностранцами, учитывая внешние факторы Раньше в Россию больше хотели приезжать, а сейчас меньше. Сорвавшиеся переходы связаны с нежеланием ехать в Россию. Иностранцы опасаются. Обуславливают это всё ситуацией в стране», — приводит слова Котова «Матч ТВ».

«Факел» накануне, 17 сентября, в выездном матче 8-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (0:0). Подопечные Сергея Ташуева на данный момент набрали 5 очков и занимают предпоследнее, 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в чемпионате страны «огнеопасные» проведут дома с казанским «Рубином» (25 сентября).