Гасилин - о матче против «Ахмата»: в «Зените» нет второго состава, каждый обязан биться за флагман

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал матч питерцев против «Ахмата» в рамках Кубка России.

Игра завершилась серией пенальти, победу в которой одержал питерский клуб (2:4).

«Если говорить про первую треть чемпионата, то я бы не сказал, что это был самый яркий матч «Зенита», однако те, кто не смотрел этот матч, по результату могут сказать, что в нём было всё. В «Зените» не делят игроков на первый и второй составы. Если ты находишься в такой команде, во флагмане нашего футбола, в клубе, который пять лет подряд завоёвывает чемпионство, безоговорочно показывая хорошую и динамичную игру, то не важно, на сколько ты выходишь - 10, 15 минут, ты априори должен быть лучше тех игроков, которые играют против тебя.

«Ахмат» после смены тренера набирает обороты и показывает достойную и интересную игру. Для меня команда из Грозного всегда была важным соперником, которая могла дать бой и забрать очки», - сказал Гасилин.

Напомним, основное время матча завершилось вничью - 3:3.

«Зенит» обыграл «Ахмат» в серии пенальти в матче Кубка России