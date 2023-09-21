Болельщики «Интер Майами» стали активно покидать трибуны после замены Месси

В матче регулярного чемпионата МЛС между «Интером Майами» и «Торонто» Лионель Месси был заменен уже на 37-й минуте из-за мышечной усталости.

Сразу же после ухода с поля аргентинца, зрители стали активно покидать трибуны стадиона. Несмотря на то, что на тот момент счёт был 0:0, болельщики не пожелали наблюдать за остатком матча, в котором не играет Лионель Месси.

Отметим, что даже без своего капитана «Интер Майами» забил четыре безответных гола в ворота «Торонто», одержав убедительную победу.

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