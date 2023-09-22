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ФИФА объявила претендентов на награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол

В список попал футболист из сборной Казахстана.
22 сентября 2023 14:13
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 22 сентября, стали известны номинанты на премию Пушкаша, который вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.

Список номинантов выглядит следующим образом:

1. Альваро Барреал — «Цинциннати»;

2. Линда Кайседо — женская сборная Колумбии;

3. Хулио Энсисо — «Брайтон энд хоу Альбион»;

4. Сон Джин Канг — сборная Кореи до 20 лет;

5. Сэм Керр — женская сборная Австралии;

6. Брайан Лозано — «Атлас»;

7. Гильерме Мадуга — «Новоризонтино»;

8. Иван Моранте — «Ибица»;

9. Нуну Сануш — «Спортинг»;

10. Асхат Тагиберген — сборная Казахстана;

11. Беатрис Занератто — женская сборная Бразилии.

Для голосования, проходящего на официальном сайте ФИФА, экспертами были выбраны голы, забитые с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Напомним, в 2022 году обладателем премии Пушкаша стал поляк Марцин Олексы.

источник: ФИФА (FIFA)
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