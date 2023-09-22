ФИФА объявила претендентов на награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол

Сегодня, 22 сентября, стали известны номинанты на премию Пушкаша, который вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.
Список номинантов выглядит следующим образом:
1. Альваро Барреал — «Цинциннати»;
2. Линда Кайседо — женская сборная Колумбии;
3. Хулио Энсисо — «Брайтон энд хоу Альбион»;
4. Сон Джин Канг — сборная Кореи до 20 лет;
5. Сэм Керр — женская сборная Австралии;
6. Брайан Лозано — «Атлас»;
7. Гильерме Мадуга — «Новоризонтино»;
8. Иван Моранте — «Ибица»;
9. Нуну Сануш — «Спортинг»;
10. Асхат Тагиберген — сборная Казахстана;
11. Беатрис Занератто — женская сборная Бразилии.
Для голосования, проходящего на официальном сайте ФИФА, экспертами были выбраны голы, забитые с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.
Напомним, в 2022 году обладателем премии Пушкаша стал поляк Марцин Олексы.