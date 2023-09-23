Лионель Месси объяснил своё решение больше не выступать в Европе

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, по какой причине он решил перейти в американский клуб, завершив карьеру в европейских топ-лигах.

«Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать карьеру в Европе. Хотя мой характер таков, что я хочу побеждать, хочу конкурировать, в определённый момент я захотел чувствовать себя более расслабленно. Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень, – готовлюсь и играю так же, как всегда», — цитирует Месси издание Infobae.

Напомним, 36-летний аргентинец перешёл в американский «Интер Майами» из французского «ПСЖ» летом 2023 года в качестве свободного агента. Семикратный обладатель «Золотого мяча» подписал соглашение с клубом МЛС до середины 2025 года. В текущем сезоне на счету аргентинского форварда 12 встреч, 11 забитых голов и пять результативных передач.