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Стало известно, сколько пропустит защитник «Динамо» Лаксальт

Игрок получил мышечную травму.
24 сентября 2023 14:50
автор: Александр Кожевников

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт, пропустивший матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) из-за мышечной травмы, пропустит матч с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом, как сообщается, в следующей кубковой встрече со «Спартаком» (4 октября) уругваец не примет участие в любом случае из-за дисквалификации, а участие в матче с «Факелом» (8 октября) зависит от темпов восстановления.

В нынешнем сезоне на счету Лаксальта 10 матчей за «Динамо», в которых он отдал две результативные передачи.

Лаксальт перешёл в «Динамо» в июле 2021 года.

Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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