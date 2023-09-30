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Зиньковский рассказал, за счёт чего может выиграть конкуренцию у Бонгонда

Тео пришёлся ко двору.
30 сентября 2023 13:22
автор: Тимур Пацюк

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конкуренции с новичком красно-белых Тео Бонгонда.

«Чтобы выиграть конкуренцию у Тео, нужно забивать голы и отдавать результативные передачи. В матче с «Динамо» у Квинси не получилось сделать это и подарить мне голевую. Нужно выходить на поле на то время, какое есть, и показывать себя. По-другому никак. Раз я здесь, то готов к этой борьбе», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Антон провёл 12 матчей, забил один гол и отдал один результативный пас. Бонгонда был куплен у «Кадиса» в июле за 7 миллионов евро. В его активе уже 12 матчей в красно-белой футболке, пять забитых мячей и одна голевая передача.

источник: Чемпионат.com
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