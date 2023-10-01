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Мостовой назвал виновных в поражении «Спартака» в Самаре

Бывший игрок красно-белых заметил, что спрашивать нужно с тех, кто готовил команду.
01 октября 2023 22:32
автор: Никита Плохих

«Спартак» неплохо вошёл в игру, но первая ошибка всё перемешала, заявил бывший игрок красно-белых Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«Со стороны было видно, что «Спартак» неплохо вошёл в игру. Но первая ошибка всё перемешала. В большей степени вратарь виноват - пустил в ближний. Ну и Денисов тоже мог накрыть бьющего раньше. После этого «Спартак» пасовался, мало было креатива и обострения, в памяти всплывает только удар Промеса. Но при этом сказать, что «Крылья» играли здорово - язык тоже не повернётся. У них там было 6 ударов и 4 гола. Аномальная статистика.

Самарцы после перерыва держали счёт и ловили «Спартак» дальше на контратаках. Но, как я и сказал в начале, надо спрашивать тех, кто готовил команду. И я даже знаю ответ! «Ничего страшного, будем работать, у нас впереди игры». Если смотреть на таблицу - самарцы молодцы, но три-четыре очка друг от друга, одна-две победы и ты снова на вершине. Так что «Спартак» еще может наверстать», - заявил Мостовой.

Напомним, «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4. Самарцы укрепились на втором месте и продолжают погоню за «Краснодаром».

источник: «Советский спорт»
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