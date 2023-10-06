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Александр Мостовой: у меня нет амбиций стать тренером. Может вообще им не буду

Экс-спартаковец отметил, что он уже слишком стар для того, чтобы начинать тренировать.
06 октября 2023 17:13
автор: Никита Плохих

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой допускает, что может не стать профессиональным тренером, об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«Я не в том возрасте чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции. Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь что будет через неделю, месяц, год. У меня нет амбиций стать тренером, может вообще им не буду», - сказал Мостовой.

Ранее член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые готовы пригласить Мостового на тренерскую стажировку.

источник: «Советский спорт»
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