Экс-игрок сборной СССР и тренер «Маккаби» - о теракте в Израиле: за 30 лет не было ничего подобного

Бывший голкипер сборной СССР и тренер молодежной команды «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о происходящем в Израиле после террористической атаки.

«Обстановка не очень хорошая. Очень серьезная ситуация. Я не помню чтобы за 30 лет в Израиле было что-то подобное. Я не знаю, смогу ли я завтра вернутся в Тель-Авив. Такого не было никогда. Это жуть просто. Террористы захватили ребят, захватили военных, захватили мирных жителей. Самое страшное, что захватили простых людей. Похоже, что введут военное положение. Я знаю что на юге уже вошли войска и начинают патрулировать. Неизвестно, откуда террористы будут нападать.

У меня там дети недалеко от Тель-Авива сейчас. Будем надеяться, что все будет хорошо. Понятно, что скоро все успокоится и Израиль отстоит свои границы. Самое страшное, сколько это будет стоить. Однозначно, что Израиль прозевал атаку. Террористы в свою очередь все продумали. Знали, что сегодня суббота, что все люди дома, никто на работу не ходит. Это была спланированная акция» , - заявил Уваров.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы Израиля.