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Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну» в матче Ла Лиги

Встреча прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
07 октября 2023 19:09
автор: Степан Шереметьев

«Реал» дома оказался сильнее «Осасуны» в матче девятого тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей дубль оформил Джуд Беллингем (9-я и 54-я минуты), также по одному разу отличились Винисиус (65) и Хоселу (70).

Таким образом, «Реал» с 24 очками вернулся на первое место турнирной таблицы Ла Лиги. «Осасуна» находится на 10-й строчке, имея в своём активе 10 очков.

В следующем туре «Реал» отправится в гости к «Севильи» (21 октября), а «Осасуна» примет «Жирону» (22 октября).

источник: «Советский спорт»
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