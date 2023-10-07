ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Тихонов: с удовольствием возглавил бы «Енисей», в «Спартак» не пойду ни в коем случае

Легенда красно-белых прокомментировал слухи о своём назначении в красноярскую команду.
07 октября 2023 22:14
автор: Никита Плохих

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заявил, что с удовольствием возглавил бы красноярский «Енисей».

«Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда», - сказал Тихонов.

Напомним, Тихонов тренировал красноярцев в сезоне-2016/2017. Тогда ему удалось вывести команду в «стыковые» матчи за право играть в Российской Премьер-Лиге. Последним клубом, в котором работал Тихонов, является «Астана».

источник: «Советский спорт»
«Такие дебильные голы игру и переворачивают». Карпин — о поражении от «Краснодара»
«Ростов» упустил преимущество в два гола.
07.10.2023 22:10
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Реймсом»
Встреча состоится сегодня, 7 октября.
07.10.2023 21:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» и продолжает возглавлять РПЛ
Встреча прошла на стадионе «быков».
07.10.2023 20:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Малком отдал результативную передачу и помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Охдуд»
Команда бывшего игрока «Зенита» разгромила соперника.
07.10.2023 20:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роман Павлюченко: если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа
Роман Павлюченко: если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа
Московское дерби состоится в воскресенье, 8 октября.
07.10.2023 20:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Булыкин предсказал, как сложится супердерби «Спартак» — ЦСКА: Абаскаль уже не первую игру чудит
Бывший футболист скептически относится к перспективам испанского специалиста.
07.10.2023 19:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну» в матче Ла Лиги
Встреча прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
07.10.2023 19:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.