Андрей Тихонов: с удовольствием возглавил бы «Енисей», в «Спартак» не пойду ни в коем случае

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заявил, что с удовольствием возглавил бы красноярский «Енисей».

«Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда», - сказал Тихонов.

Напомним, Тихонов тренировал красноярцев в сезоне-2016/2017. Тогда ему удалось вывести команду в «стыковые» матчи за право играть в Российской Премьер-Лиге. Последним клубом, в котором работал Тихонов, является «Астана».