В Венгрии высказались о возможном проведении товарищеского матча со сборной России

Представитель Федерации футбола Венгрии высказался о возможности проведении товарищеского матча со сборной Россией.

Напомним, что в октябре команда Валерия Карпина проведет две игры. В четверг, 12 октября, российская сборная в Москве сыграет с Камеруном, а через четыре дня в Турции встретится с Кенией.

«Если нам будет что объявить о товарищеском матче с Россией и других будущих играх, мы сделаем это на нашем сайте. Но на данный момент мы сосредоточены только на отборочных матчах чемпионата Европы. Вопрос о товарищеской встрече с командой России в 2024-м и других матчах сейчас не актуален», — приводит Sport24 слова пресс-секретаря Федерации футбола Венгрии Герго Шабо.

Ранее в ФИФА заявили, что сборная России заработает рейтинговые очки в рейтинге за матч с Кенией.