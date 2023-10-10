Тренер «Маккаби» из Тель-Авива рассказал, кто из команды попал под мобилизацию

Тренер молодёжного «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о том, в каком положении находится команда на сегодняшний день. Также Уваров отметил, кто из сотрудников попал под мобилизацию.



«Иностранцы все уехали из страны, включая тренеров. Их можно понять. Нет ничего дороже человеческой жизни. Их здесь ничего не держит кроме контракта. Если у меня здесь вся семья живёт, то у них нет ничего, что могло бы заставить их остаться. Их ничего не держит. Я не думаю, что это всё надолго затянется. Вообще, я уже купил билеты на 9 ноября в Москву. У меня будет недельный отпуск. Если говорить про тех, кто попал под мобилизацию, то этим человеком стал только физиотерапевт. Он прислал нам фотографию в форме. Что касается футболистов, то у них определённая категория. Они не подходят под резервистов», - сказал Уваров.



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