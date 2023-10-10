Тевес заявил, что три футболиста «Индепендентье» не умеют складывать и вычитать

Главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес рассказал, что удивило его в клубе.

«Я даю игрокам упражнение на скорость, связанное с нейронаукой. Когда футболист физически утомляется, я прошу его решить простую задачу, к примеру, 2+2. Три парня в нынешнем составе заявили, что не умеют складывать и вычитать.

Это всё из-за бедности. Мы вместе с клубом работаем над тем, чтобы пригласить преподавателя, чтобы после тренировки они могли посвящать пару часов учебе», – цитирует Тевеса Record.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов признался, что не умеет делить в столбик.