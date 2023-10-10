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Тевес заявил, что три футболиста «Индепендентье» не умеют складывать и вычитать

Карлос старается решить эту проблему.
10 октября 2023 23:56
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес рассказал, что удивило его в клубе.

«Я даю игрокам упражнение на скорость, связанное с нейронаукой. Когда футболист физически утомляется, я прошу его решить простую задачу, к примеру, 2+2. Три парня в нынешнем составе заявили, что не умеют складывать и вычитать.

Это всё из-за бедности. Мы вместе с клубом работаем над тем, чтобы пригласить преподавателя, чтобы после тренировки они могли посвящать пару часов учебе», – цитирует Тевеса Record.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов признался, что не умеет делить в столбик.

источник: Record
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