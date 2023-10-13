Бывший тренер сборной Украины прокомментировал исчезновение игрока «Шахтёра» 

Бывший тренер сборной Украины по футболу Александр Заваров в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» прокомментировал исчезновение 19-летнего игрока «Шахтёра» Александр Распутько.

«Толком пока нет никакой информации по этому инциденту. Я лично очень мало знаю о произошедшем. Будем ждать новостей, больше информации», — сказал Заваров.

Руководство «Шахтёра» уже заявило, что если Александр Распутько не вернётся в расположение команды в ближашие пять дней, то контракт с ним будет расторгнут по вине игрока. При этом клуб оставляет за собой право требовать с футболиста финансовую компенсацию.