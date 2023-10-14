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Агент Тикнизяна прокомментировал слухи об интересе «Лацио» 

Ранее появилась информация, что скауты итальянцев наблюдали за игрой защитника на матче сборной Армении. 
14 октября 2023 12:14
автор: Никита Плохих

«Лацио» проявляет интерес к защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну, об этом «Советскому спорту» сообщил агент игрока Александр Клюев.

«На матчах сборной Армении всегда бывает очень много скаутов, потому что у них очень хорошая сборная. Что касается Наира, если будет более конкретная информация, то мы вам сообщим. Интерес есть и не только со стороны «Лацио», - заявил Клюев.

Ранее появились сообщения, что Тикнизян может перейти в «Лацио»: скауты римского клуба смотрели за игрой защитника в матче отбора Евро-2024 Латвия – Армения.

источник: «Советский спорт»
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