«Локомотив» сотрясает скандал. Кого уволят - лидеров или гендиректора?

Все критикуют московский «Спартак», у которого сейчас определённый кризис, а прошлые два матча команда вовсе проиграла с общим счётом 0:7. Проблемы клуба всегда на первом месте в обсуждении местных фанатов футбола. Но и у другой столичной команды всё не так ладно в коллективе внутри.

На днях известный футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал общественности, что контракты двух значимых для «Локомотива» игроков будут не продлены без изменений в руководстве клуба. Функционер призвал расправиться с генеральным директором команды Владимиром Леонченко. И только тогда его клиенты готовы будут к подписанию нового трудового соглашения с клубом.

ФК «Локомотив»

Речь идёт о полузащитниках команды Антоне Миранчуке и Рифате Жемалетдинове. У футболистов заканчиваются сроки контрактов уже по окончании текущего сезона. А после 1 января у них появится доступ договориться о бесплатном переходе в новый клуб. Это воспитанники команды, к которым болельщики относятся с особым теплом. Миранчук так вовсе провёл всю карьеру в одном клубе, Жемалетдинов пробовал себя только лишь в «Рубине», но потом вновь вернулся. Да и игроки это хорошие, с опытом выступлений за сборную России. Футболисты, которые готовы выйти на поле и в одиночку решить сложную ситуацию. Но сейчас клуб может их потерять.

Но эта проблема в клубе не единственная. У текущего гендира набралось достаточно и других конфликтов с разногласиями. Так, например, именно из-за него летом в команду «железнодорожников» не перешёл вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков, как сообщает известный инсайдер Иван Карпов. Сейчас же он является одним из самых ярких игроков РПЛ. И ещё одного футболиста лишился московский клуб из-за видения Леонченко. В столицу России мог приехать топ-футболист Бундеслиги Джошуа Гилавоги. Французский опорник выступал за «Вольфсбург», но был готов попробовать свои силы в России, перейдя в качестве свободного агента. Но генеральный директор сделку заблокировал. Француз без клуба не остался, подписав контракт с «Майнцем».

Источник фото: РИА Новости

Леонченко не хотел видеть в команде ещё одного воспитанника. Сделка форварда Тимура Сулейманова в родной клуб была под угрозой срыва. Тем не менее, другие люди из команды всё-таки настояли на возвращении страйкера. И на данный момент не прогадали. Сулейманов уже забил свой первый гол в Кубке России, поразив ворота «Ростова». Парень постепенно вписывается в систему команды.

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Да и у коллег особым авторитетом Владимир не пользуется. По информации «РБ Спорт», при выборах в правление РПЛ свою кандидатуру выдвигал и Леонченко. Но по итогам опроса оказалось, что именно он набрал наименьшее количество голосов. Но а семь других человек успешно прошли отбор и вошли в правление.

Источник фото: РИА Новости

Генеральный директор – один из ключевых звеньев в комплектовании состава московской команды. Но его видение не совпадает с другими членами клуба, с агентами игроков. Такое большое количество спорных ситуаций, которые ещё и в СМИ попадают, вряд ли приведут к чему-то хорошему. А если ещё и представитель двух основных футболистов ставит такой ультиматум об уходе игроков, то это вовсе риск потерять своё место, перед этим не переподписав важнейших воспитанников и потеряв доверие фанатов.

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