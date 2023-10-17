Экс-врач «Локомотива» назвал гневную тераду Касаткиной нервным срывом

Бывший врач футбольного «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал корреспонденту «Советского спорта» скандальные заявления Дарьи Касаткиной о сложной жизни теннисистов, а также рассказал об опыте работы с эмоциональными срывами у футболистов.
«У неё случился нервный срыв. Эмоциональное выгорание протекает в более тяжёлой форме, это более долгосрочное изменение в организме. Если ты выгорел, то нужно понимать причину, а их может быть очень много: от травли в интернете до проблем с молодым человеком. Надо работать со спортивным психологом. Про жалобы на постоянные болезни - все вирусы действуют на психику. Я бы сказал, на Дарью повлияла совокупность факторов.
В «Локомотиве» были футболисты, у которых были эмоциональные проблемы. Доходило вплоть до того, что летали столы в перерыве или после матча. Обычно у спортсменов к концу сезона большое количество травм. Это связано в первую очередь с тем, что накапливается эмоциональная усталость, которая влияет на здоровье», - сказал Карлицкий.
Дарья Касаткина приблизилась к топ-10 рейтинга WTA