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Экс-врач «Локомотива» назвал гневную тераду Касаткиной нервным срывом

Карлицкий также рассказал об эмоциональных проблемах, с которыми сталкивались футболисты «Локо».
17 октября 2023 15:26
автор: Элина Бурина

Бывший врач футбольного «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал корреспонденту «Советского спорта» скандальные заявления Дарьи Касаткиной о сложной жизни теннисистов, а также рассказал об опыте работы с эмоциональными срывами у футболистов.

«У неё случился нервный срыв. Эмоциональное выгорание протекает в более тяжёлой форме, это более долгосрочное изменение в организме. Если ты выгорел, то нужно понимать причину, а их может быть очень много: от травли в интернете до проблем с молодым человеком. Надо работать со спортивным психологом. Про жалобы на постоянные болезни - все вирусы действуют на психику. Я бы сказал, на Дарью повлияла совокупность факторов.

В «Локомотиве» были футболисты, у которых были эмоциональные проблемы. Доходило вплоть до того, что летали столы в перерыве или после матча. Обычно у спортсменов к концу сезона большое количество травм. Это связано в первую очередь с тем, что накапливается эмоциональная усталость, которая влияет на здоровье», - сказал Карлицкий.

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источник: «Советский спорт»
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