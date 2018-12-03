Сергей Карасев является кандидатом на обслуживание матчей Евро-2020

Футбол 03 декабря 2018 17:28 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Глава судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти сообщил, что российский арбитр Сергей Карасев входит в число кандидатов на обслуживание матчей чемпионата Европы 2020 года.

«У нас много кандидатов (обслуживать матчи Евро-2020), и среди них есть один судья из России топ-уровня - Сергей Карасев. Он входит с число 25 ведущих судей Европы и будет участвовать в конкурсе.

В России прошел фантастический чемпионат мира. Арены, инфраструктура, безопасность, сами матчи турнира - это было на качественно высоком уровне. Как и судейство, я думаю», - цитирует Розетти ТАСС.

На чемпионате мира в России Карасев отработал один матч группового этапа. Судейская бригада во главе с Карасевым регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.