Сергей Карасев является кандидатом на обслуживание матчей Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 03:00
    Нью-Джерси Дэвилз
    Тампа-Бэй Лайтнинг
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Тальерес
    Расинг А
    0
    0
  • Аргентина - Примера
    14-й тур
    начало в 03:30
    Уракан
    Дефенса и Хустисия
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:00
    Нэшвилл Предаторз
    Баффало Сэйбрз
    0
    0
  • НХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 04:30
    Даллас Старз
    Эдмонтон Ойлерз
    0
    0
    • Футбол03 декабря 2018 17:28Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Сергей Карасев является кандидатом на обслуживание матчей Евро-2020

    Глава судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти сообщил, что российский арбитр Сергей Карасев входит в число кандидатов на обслуживание матчей чемпионата Европы 2020 года.

    «У нас много кандидатов (обслуживать матчи Евро-2020), и среди них есть один судья из России топ-уровня - Сергей Карасев. Он входит с число 25 ведущих судей Европы и будет участвовать в конкурсе.

    В России прошел фантастический чемпионат мира. Арены, инфраструктура, безопасность, сами матчи турнира - это было на качественно высоком уровне. Как и судейство, я думаю», - цитирует Розетти ТАСС.

    На чемпионате мира в России Карасев отработал один матч группового этапа. Судейская бригада во главе с Карасевым регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    #карасев сергей#розетти роберто#евро-2020#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта