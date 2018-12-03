Матч «Шахтер» - «Лион» в ЛЧ будет перенесен из Харькова в другой город из-за военного положения на Украине

Футбол 03 декабря 2018 17:39 Источник: France Press Автор: Сметанникова Дарья

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти сообщил, матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Лионом» будет перенесен из Харькова в другой город.

Сегодня стало известно, что исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

«Встреча между «Шахтером» и «Лионом» не состоится в Харькове. О новом месте проведения матча мы пока не знаем», - сообщил Маркетти.

По информации France Press, матч между командами может состояться в Киеве или Львове.

На прошлой неделе УЕФА принял решение перенести матч группового этапа Лиги Европы «Ворксла» - «Арсенал» из Полтавы в Киев, так как в определенных районах Украины введено военное положение.