Матч «Шахтер» - «Лион» в ЛЧ будет перенесен из Харькова в другой город из-за военного положения на Украине - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 17:39Источник: France PressАвтор: Сметанникова Дарья

    Матч «Шахтер» - «Лион» в ЛЧ будет перенесен из Харькова в другой город из-за военного положения на Украине

    Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти сообщил, матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Лионом» будет перенесен из Харькова в другой город.

    Сегодня стало известно, что исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение, а также в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

    «Встреча между «Шахтером» и «Лионом» не состоится в Харькове. О новом месте проведения матча мы пока не знаем», - сообщил Маркетти.

    По информации France Press, матч между командами может состояться в Киеве или Львове.

    На прошлой неделе УЕФА принял решение перенести матч группового этапа Лиги Европы «Ворксла» - «Арсенал» из Полтавы в Киев, так как в определенных районах Украины введено военное положение.

    #уефа#лига чемпионов#маркетти джорджио#фк шахтер#фк лион
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