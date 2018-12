Хорватский футбольный союз считает Модрича лучшим игроком 2018 года

Ранее в Интернете появилась информация, что полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

Хорватский футбольный союз на своей странице в твиттере написал, что вне зависимости от того, кто выиграет премию, этот год был Модрича.

Напомним, хорват в этом сезоне дошел до финала чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии. Кроме того, Модрич вместе с «Реалом» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.

⭐️ Regardless of #ballondor outcome this evening, this has been #TheYearOfLuka. ⭐️#BeProud pic.twitter.com/b93XABzTtd