Хорватский футбольный союз считает Модрича лучшим игроком 2018 года - Советский спорт
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    • Футбол03 декабря 2018 21:28Источник: Хорватский футбольный союзАвтор: Сметанникова Дарья

    Хорватский футбольный союз считает Модрича лучшим игроком 2018 года

    Сегодня вечером станет известно имя обладателя «Золотого мяча» 2018 года.

    Ранее в Интернете появилась информация, что полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

    Хорватский футбольный союз на своей странице в твиттере написал, что вне зависимости от того, кто выиграет премию, этот год был Модрича.

    Напомним, хорват в этом сезоне дошел до финала чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии. Кроме того, Модрич вместе с «Реалом» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.

    #модрич лука#фк реал мадрид#сборная хорватии по футболу#Золотой мяч
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