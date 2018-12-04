СМИ: «Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов

Футбол 04 декабря 2018 12:32 Источник: The Guardian Автор: Сметанникова Дарья

УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. Об этом сообщает The Guardian.

«Манчестер Сити» может быть исключен в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks. Английский клуб подозревают в преувеличении суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новых игроков.

По данным источника, владелец «Манчестер Сити» брал на себя часть расходов на трансферы, а также финансировал «горожан» без официальной отчетности.