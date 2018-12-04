СМИ: «Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 12:32Источник: The GuardianАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: «Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов

    УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. Об этом сообщает The Guardian.

    «Манчестер Сити» может быть исключен в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks. Английский клуб подозревают в преувеличении суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новых игроков.

    По данным источника, владелец «Манчестер Сити» брал на себя часть расходов на трансферы, а также финансировал «горожан» без официальной отчетности.

    #фк манчестер сити#уефа#лига чемпионов#football leaks
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