Дмитрий Градиленко: Главная задача "Урожая" – вернуться в премьер-лигу - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 14:32Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Дмитрий Градиленко: Главная задача "Урожая" – вернуться в премьер-лигу

    Ранее клуб именовался "Кубанью" и выступал в РПЛ.

    Новый генеральный директор футбольного клуба "Урожай" Дмитрий Градиленко отметил, что руководство считает главной целью возвращение в высший дивизион чемпионата стран.

    Напомним, "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов, после чего клуб снялся с чемпионата ФНЛ, где завершил прошлый сезон на 9-м месте. Позднее было предложено переименовать его, сменить руководство и команду под новым названием ("Урожай") заявить для участия в первенстве ПФЛ.

    "Главная задача – постепенно подниматься наверх: в этом году занять первое место в ПФЛ и получить право участвовать в ФНЛ. Потом, по возможности, как можно быстрее вернуться в премьер-лигу", – цитирует функционера ТАСС.

    #Футбол-Россия#фнл#второй дивизион (пфл)#РПЛ#фк урожай#градиленко дмитрий
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