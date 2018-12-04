Дмитрий Градиленко: Главная задача "Урожая" – вернуться в премьер-лигу

Футбол 04 декабря 2018 14:32 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Ранее клуб именовался "Кубанью" и выступал в РПЛ.

Новый генеральный директор футбольного клуба "Урожай" Дмитрий Градиленко отметил, что руководство считает главной целью возвращение в высший дивизион чемпионата стран.

Напомним, "Кубань" не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов, после чего клуб снялся с чемпионата ФНЛ, где завершил прошлый сезон на 9-м месте. Позднее было предложено переименовать его, сменить руководство и команду под новым названием ("Урожай") заявить для участия в первенстве ПФЛ.

"Главная задача – постепенно подниматься наверх: в этом году занять первое место в ПФЛ и получить право участвовать в ФНЛ. Потом, по возможности, как можно быстрее вернуться в премьер-лигу", – цитирует функционера ТАСС.