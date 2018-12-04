Виктор Папаев: «Спартак» не потерял шансы на чемпионство

Футбол 04 декабря 2018 15:17 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер «Спартака» Виктор Папаев оценил шансы команды в текущем сезоне.

«Команда играет, старается при новом тренере, он доверяет возрастным опытным футболистам. Здесь нет вопросов, как говорится.

Вот вчера «Зенит» играл. Это же смешно, так действовать в обороне. Друг друга держат по пять человек, и мячи им забивают. А футболисты стоят в пяти метрах. Даже не хочется это обсуждать. А в «Спартаке» надо чуть-чуть наладить, и снова можно бороться за чемпионство.

Даже сейчас ничего не потеряно, несмотря на такую фору. Многие ждут, что в межсезонье произойдут какие-то чудеса. А какие? Маркизио какого-то привезут? Три месяца игрок не может набрать форму. Это же просто юмор какой-то. Его же не надо учить играть в футбол. Ты просто приведи себя в порядок. А он считается суперпрофессионалом. Такие трансферы иногда бывают, что просто за голову берешься», - приводит слова Папаева «Евро-футбол».

«Спартак» после 16 туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на девять баллов.