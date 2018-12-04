Геннадий Орлов – о выступлении "Зенита": Видно, что игроки не выдерживают темп

Футбол 04 декабря 2018 17:01 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице РПЛ.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча 16-го тура РПЛ между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" (2:4), который завершился в пользу "оружейников".

"К этому все шло. Видно, что игроки не выдерживают темп. Играют с надрывом, есть микротравмы. Почему так происходит? Это вопросы скорее к тренерскому штабу, и особенно к тренерам по физподготовке.

Надо сказать, что сейчас наши команды подвержены травмам. «Зенит», казалось бы, с такой схемой стал находкой по краям с Маком и Кузяевым. Два матча по такой схеме давали результат. Но требовалось, чтобы очень слаженно сыграли центральные защитники. Оборона «Зенита» два матча выдержала, но на третий не хватило сил.

Поразил меня опытный Иванович, когда забивали первый гол. Он отстал и даже не побежал. По вчерашней схеме он должен играть ближе всех к своему вратарю, а он оказался отыгранным и даже не побежал за своим соперником", – цитирует Орлова Sport24.ru.

9 декабря "Зенит" сыграет на домашней арене против казанского "Рубина".