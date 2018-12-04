Лука Модрич: Будь у меня выбор, я бы предпочел Кубок мира, а не "Золотой мяч" - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 17:28Источник: France FootballАвтор: Гичунцев Артур

    Лука Модрич: Будь у меня выбор, я бы предпочел Кубок мира, а не "Золотой мяч"

    33-летний игрок прервал десятилетнюю гегемонию Месси и Роналду.

    Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после вручения "Золотого мяча".

    Накануне стало известно, что хавбек получил награду, опередив форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

    "Честно говоря, командные трофеи для меня намного важнее. Я считаю себя буду больше командным игроком, чем индивидуалистом.

    На чемпионате мира мы вышли в финал, но не смогли привести сборную Хорватии к триумфу. Будь у меня выбор, я бы предпочел Кубок мира, а не "Золотой мяч", – приводит слова Модрича France Football.

    #испанская примера#сборная хорватии по футболу#фифа#модрич лука#фк реал мадрид#золотой мяч
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