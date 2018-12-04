Луис Адриано: Выступая против одного футболиста, люди влияют на всю команду - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 18:09Источник: «RT на русском»

    Луис Адриано: Выступая против одного футболиста, люди влияют на всю команду

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг капитана команды Дениса Глушакова.

    - Безусловно, сложившаяся ситуация сказывается на коллективе. Ведь мы не просто выходим на поле, чтобы выполнить свою работу на пустом стадионе. Мы играем при людях и для людей, и нам нужна их поддержка! Выступая против одного футболиста, люди влияют на всю команду, так как мы единый организм. Я говорю о Денисе Глушакове, который, несмотря на такое отношение со стороны группы фанатов, бьется на поле и делает ве для победы. Лично мне приятно видеть такую самоотдачу в сложившейся ситуации. Она говорит о многом, — приводит слова Адриано «RT на русском».

    Ранее защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как в команде проходили выборы капитана нынешнего сезона.

    #фк спартак#адриано луис#Футбол-Россия#глушаков денис#рпл
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