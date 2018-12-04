Станислав Черчесов: Если нет титула, то это был эмоциональный приз, я так воспринял

Футбол 04 декабря 2018 22:59 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о своей победе в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года».

- Номинанты были очень титулованными. И все-таки россияне - эмоциональный народ. Эмоции взяли верх, то, что летом было в стране, убедило народ и экспертов, что награду дали в моем лице футболу. Если бы у меня было право голоса, то отдал бы его не себе, это однозначно. Потому что спорт – это спорт, если нет титула, то это был эмоциональный приз, я так воспринял. Может быть, я не прав, - приводит слова Черчесова РИА «Новости».

Ранее Черчесов признан лучшим тренером года по версии министерства спорта России.