Луис Адриано: Фанаты не вправе лишать Глушакова капитанской повязки - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 23:40Источник: «RT на русском»

    Луис Адриано: Фанаты не вправе лишать Глушакова капитанской повязки

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал требование фанатского объединения «Фратрия» лишить Дениса Глушакова капитанской повязки.

    - Мое мнение - болельщики не вправе требовать такое. Капитана выбирает команда. Глушакова выбрали мы. Это наше решение, и никто не должен пытаться влиять на него. Ведь это мы, футболисты «Спартака», выходим за Денисом на поле, а после обсуждаем ошибки и радуемся победам, - приводит слова Адриано «RT на русском».

    Ранее защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как в команде проходили выборы капитана нынешнего сезона.

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#глушаков денис#адриано луис
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