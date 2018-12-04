Луис Адриано: Фанаты не вправе лишать Глушакова капитанской повязки

Футбол 04 декабря 2018 23:40 Источник: «RT на русском»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал требование фанатского объединения «Фратрия» лишить Дениса Глушакова капитанской повязки.

- Мое мнение - болельщики не вправе требовать такое. Капитана выбирает команда. Глушакова выбрали мы. Это наше решение, и никто не должен пытаться влиять на него. Ведь это мы, футболисты «Спартака», выходим за Денисом на поле, а после обсуждаем ошибки и радуемся победам, - приводит слова Адриано «RT на русском».

Ранее защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как в команде проходили выборы капитана нынешнего сезона.