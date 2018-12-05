Погба попросил Моуринью не делать его козлом отпущения

Футбол 05 декабря 2018 11:36 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Французу не нравится критика со стороны португальца.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обратился к главному тренеру команды Жозе Моуринью не делать его виновником неудачных результатов команды, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun.

В раздевалке после матча 14-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:2) Моуринью назвал француза вирусом, а на пресс-конференции намекнул, что проблемы команды кроются в зоне, которую контролирует Погба.

После этого полузащитник призвал тренера не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах манкунианцев.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не может победить в чемпионате в трех матчах подряд и занимает восьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.

В среду в 15-м туре «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» на «Олд Траффорд». Начало матча – 23:00 (мск).