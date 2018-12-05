Массимо Каррера: Перейдя в "Монако", Головин все сделал правильно

Футбол 05 декабря 2018 12:34 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не считает, что полузащитник Александр Головин допустил ошибку, перейдя из ЦСКА в "Монако".

- Думаю, Головин все сделал правильно. Да, сейчас у «Монако» не лучшие времена, но он-то сам выходит на поле, когда не травмирован. И в чемпионате Франции играет, и в Лиге чемпионов за «Монако» поиграл. Так в чем проблема?! Человек взрослеет, он попал в новые для себя условия, учит иностранный язык, знакомится с иным укладом жизни.

«Монако» — идеальный плацдарм для прыжка, скажем, в чемпионат Англии. Придет время — парень отправится на повышение, а пока, по-моему, у него прекрасные стартовые позиции на европейском футбольном рынке. И для нынешней сборной России это плюс, потому что Головин проходит обкатку в одном из топовых европейских клубных первенств, - цитирует Карреру "Матч ТВ".

В минувшем июле, после чемпионата мира-2018, ЦСКА продал Головина монегаскам за 30 миллионов евро.