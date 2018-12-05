Массимо Каррера: Перейдя в "Монако", Головин все сделал правильно - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 00начало в 19:30
  • 00начало в 19:30
  • Кубок России
    1/4 финала
    начало в 19:30
    Краснодар
    Ростов
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Нант
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Реймс
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Бордо
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Кан
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Дижон
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 21:00
    Лион
    Ренн
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Вулверхэмптон
    Челси
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Эвертон
    Ньюкасл Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Фулхэм
    Лестер Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бёрнли
    Ливерпуль
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    начало в 23:00
    Страсбург
    ПСЖ
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Манчестер Юнайтед
    Арсенал
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    начало в 23:00
    Тоттенхэм Хотспур
    Саутгемптон
    0
    0
    • Футбол05 декабря 2018 12:34Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Массимо Каррера: Перейдя в "Монако", Головин все сделал правильно

    Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не считает, что полузащитник Александр Головин допустил ошибку, перейдя из ЦСКА в "Монако".

    - Думаю, Головин все сделал правильно. Да, сейчас у «Монако» не лучшие времена, но он-то сам выходит на поле, когда не травмирован. И в чемпионате Франции играет, и в Лиге чемпионов за «Монако» поиграл. Так в чем проблема?! Человек взрослеет, он попал в новые для себя условия, учит иностранный язык, знакомится с иным укладом жизни.

    «Монако» — идеальный плацдарм для прыжка, скажем, в чемпионат Англии. Придет время — парень отправится на повышение, а пока, по-моему, у него прекрасные стартовые позиции на европейском футбольном рынке. И для нынешней сборной России это плюс, потому что Головин проходит обкатку в одном из топовых европейских клубных первенств, - цитирует Карреру "Матч ТВ".

    В минувшем июле, после чемпионата мира-2018, ЦСКА продал Головина монегаскам за 30 миллионов евро.

    #каррера массимо#головин александр сергеевич#фк монако#лига 1#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта