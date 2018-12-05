Жена бывшего игрока «Енисея» и «Рубина» погибла во время пожара

Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.
В семье воспитанника красноярского футбола Вадима Попова произошла трагедия: во время пожара погибла жена, сгорел дом, машина и все документы, сообщает официальный твиттер «Енисея». Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.
В семье воспитанника красноярского футбола Вадима Попова произошла трагедия: во время пожара погибла жена, сгорел дом, машина и все документы. Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 5, 2018
Просим помочь человеку.
Карта сестры: 639 002 319 048 764 671 (Елена Николаевна). pic.twitter.com/bLaTl1UyXV
Попов родился в Красноярске 23 сентября 1957 года. Играл за «Енисей» в то время, когда команда называлась «Автомобилист» (1976, 1980) и «Металлург» (1990-1992).
Также он провел несколько сезонов в составе «Рубина» и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба.
«Енисей» просит оказать помощь Попову, опубликовав номер банковской карты его сестры.