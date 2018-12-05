Жена бывшего игрока «Енисея» и «Рубина» погибла во время пожара

Футбол 05 декабря 2018 14:17 Источник: ФК «Енисей» Автор: Липкин Антон

Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.

В семье воспитанника красноярского футбола Вадима Попова произошла трагедия: во время пожара погибла жена, сгорел дом, машина и все документы, сообщает официальный твиттер «Енисея». Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.

В семье воспитанника красноярского футбола Вадима Попова произошла трагедия: во время пожара погибла жена, сгорел дом, машина и все документы. Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.



Просим помочь человеку.

Карта сестры: 639 002 319 048 764 671 (Елена Николаевна). pic.twitter.com/bLaTl1UyXV — ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 5, 2018

Попов родился в Красноярске 23 сентября 1957 года. Играл за «Енисей» в то время, когда команда называлась «Автомобилист» (1976, 1980) и «Металлург» (1990-1992).

Также он провел несколько сезонов в составе «Рубина» и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба.

«Енисей» просит оказать помощь Попову, опубликовав номер банковской карты его сестры.