Жена бывшего игрока «Енисея» и «Рубина» погибла во время пожара - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 14:17Источник: ФК «Енисей»Автор: Липкин Антон

    Жена бывшего игрока «Енисея» и «Рубина» погибла во время пожара

    Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.

    В семье воспитанника красноярского футбола Вадима Попова произошла трагедия: во время пожара погибла жена, сгорел дом, машина и все документы, сообщает официальный твиттер «Енисея». Сам футболист успел спастись, но получил ожоги.

    Попов родился в Красноярске 23 сентября 1957 года. Играл за «Енисей» в то время, когда команда называлась «Автомобилист» (1976, 1980) и «Металлург» (1990-1992).

    Также он провел несколько сезонов в составе «Рубина» и является одним из лучших бомбардиров в истории клуба.

    «Енисей» просит оказать помощь Попову, опубликовав номер банковской карты его сестры.

    #рпл#фк енисей#фк рубин#попов вадим#Футбол-Россия
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