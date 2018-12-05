Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Футбол 05 декабря 2018 21:40 Источник: ФК «Милан» Автор: Сметанникова Дарья

«Милан» сообщил о назначении Ивана Газидиса новым исполнительным директором клуба.

«Для меня большая честь занять данную должность в «Милане», в момент, когда наступает новая эра клуба. Хотел бы заверить миллионы поклонников клуба во всем мире, что я буду работать с душой и сердцем, отдам все ради успеха «Милана», - заявил Газидис.

Ранее функционер работал директором лондонского «Арсенала». Свой пост 54-летний Газидис покинул в конце октября 2018 года.

Контракт Газидиса с «Миланом» действует до 30 июня 2020 года.