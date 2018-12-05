Газидис стал исполнительным директором «Милана»

«Милан» сообщил о назначении Ивана Газидиса новым исполнительным директором клуба.
«Для меня большая честь занять данную должность в «Милане», в момент, когда наступает новая эра клуба. Хотел бы заверить миллионы поклонников клуба во всем мире, что я буду работать с душой и сердцем, отдам все ради успеха «Милана», - заявил Газидис.
Ранее функционер работал директором лондонского «Арсенала». Свой пост 54-летний Газидис покинул в конце октября 2018 года.
Контракт Газидиса с «Миланом» действует до 30 июня 2020 года.
Oggi Ivan Gazidis è stato ufficialmente nominato Amministratore Delegato del Milan. Ecco le sue prime parole a tutti i tifosi rossoneri 🔴⚫ pic.twitter.com/9ZLytT1lBM— AC Milan (@acmilan) 5 декабря 2018 г.