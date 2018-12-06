Рейнгольд: Мамаеву с Кокориным не хватает интеллекта, они придурки последней стадии

Футбол 06 декабря 2018 01:15 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о ситуации Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы продлил арест игроков до 8 февраля.

"Кокорин с Мамаевым – преступники. Здесь не может быть никаких вопросов, потому что надо все измерять по нашим общим законам, по Конституции России. Какая разница, кто ты – футболист, композитор или ученый? Ты нарушал закон, а значит, являешься преступником, и поэтому должен получить наказание за то, что натворил.

Что бы я сделал в этой ситуации? Дал бы им условный срок, потому что такие вещи прощать нельзя, а также многомиллионный денежный штраф. Отправили бы деньги тем, кого они оскорбили и отмутузили, а сам вопрос закрыли. Но у нас такое правосудие и такая общественность. У меня порой складывается впечатление, что я живу где-то в джунглях. Мы живем по понятиям, а так делать нельзя. Если ты нарушал закон, то должен отвечать за свои действия.

Мамаеву с Кокориным сто процентов не хватает интеллекта, они не только дебилы, но и придурки последней стадии, потому что нужно себя корректно и вежливо вести за пределами футбольного поля и подавать пример нашей молодежи.

Выгнать их из футбола? Думаю, мы не имеем права никого лишать профессии. Футбол в данный момент это профессиональный вид спорта. Это работа, поэтому считаю, что Кокорина с Мамаевым нельзя выгонять из футбола. Дай бог, с ними подпишет кто-то контракт, и пускай они потом и кровью доказывают собственную состоятельность", – приводит слова Рейнгольда «Газета.Ru».