Андрей Гордеев: Мы получили группу, из которой нам по силам выйти - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 14:56Источник: РФСАвтор: Липкин Антон

    Андрей Гордеев: Мы получили группу, из которой нам по силам выйти

    Россия сыграет с Ирландией, Азербайджаном и Румынией в элитном раунде Евро-2019 (U19).

    Старший тренер юношеской сборной России (U19) Андрей Гордеев прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019. Сборная России попала в группу 1 к Ирландии, Азербайджану и Румынии.

    «Нам досталась достаточно ровная группа, – приводит слова Гордеева официальный сайт РФС. – Немного знакомы со всеми соперниками.

    У румын и ирландцев очень организованные команды, последние и вовсе уверенно выиграли свою группу в первом отборочном раунде и сегодня были в первой корзине. Поэтому Ирландию смело можно считать командой европейского уровня.

    С Азербайджаном в этом году мы проводили товарищеские матчи, общался с их тренерским штабом. Сейчас в их футбольной системе работает много европейцев, юношеские сборные у них очень быстро прогрессируют и работают на национальную команду. То, что они сумели выйти в элитный раунд, о многом говорит.

    Все матчи будут сложными, и у всех сборных есть шанс пройти дальше. В ближайшее время займемся подробным изучением соперников по группе.

    Здорово, что матчи элитного раунда пройдут в России, надеемся на горячую поддержку наших болельщиков. Считаю, что жеребьевка в целом сложилась неплохо: мы получили группу, из которой нам по силам выйти. Будем работать над этим».

    Напомним, матчи группы пройдут 20, 23 и 26 марта в России. В финальный турнир выйдет только победитель группы.

    #юношеский чемпионат европы#Юношеская сборная России U-19#гордеев андрей#Футбол-Россия
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