Карло Анчелотти: Чтобы не отставать от «Ювентуса», мы должны творить чудеса

Футбол 06 декабря 2018 16:34 Источник: Gazzetta dello sport Автор: Гичунцев Артур

На данный момент команда отстает от лидера на 8 очков.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти оценил уровень состава своей команды, а также высказался о лидерстве «Ювентуса».

"Уверен, в составе "Наполи" выступают лучшие полузащитники Италии. При этом у нас крепкая оборона. Например, Кулибали, который является одним из лучших в мире, наряду с Рамосом или Вараном.

"Ювентус"? Они не недосягаемы. Да, они оторвались, но все еще может быть. Но чтобы не отставать, мы должны творить чудеса", – цитирует Анчелотти Gazzetta dello Sport.