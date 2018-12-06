Карло Анчелотти: Чтобы не отставать от «Ювентуса», мы должны творить чудеса - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 16:34Источник: Gazzetta dello sportАвтор: Гичунцев Артур

    Карло Анчелотти: Чтобы не отставать от «Ювентуса», мы должны творить чудеса

    На данный момент команда отстает от лидера на 8 очков.

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти оценил уровень состава своей команды, а также высказался о лидерстве «Ювентуса».

    "Уверен, в составе "Наполи" выступают лучшие полузащитники Италии. При этом у нас крепкая оборона. Например, Кулибали, который является одним из лучших в мире, наряду с Рамосом или Вараном.

    "Ювентус"? Они не недосягаемы. Да, они оторвались, но все еще может быть. Но чтобы не отставать, мы должны творить чудеса", – цитирует Анчелотти Gazzetta dello Sport.

    #серия а#фк ювентус#фк наполи#анчелотти карло
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