СМИ: Некоторые игроки «Мордовии» хотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате

Футбол 06 декабря 2018 20:54 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице ФНЛ.

«Мордовия» испытывает финансовые проблемы, которые продолжаются с лета 2018 года, сообщает Sport24.ru.

Согласно источнику, игроки основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые футболисты намерены покинуть команду.

"Я не помню период, когда кто-то к нам не обращался из «Мордовии». Это частая история. Проблемы не только у «Мордовии» – у многих клубов в ПФЛ и ФНЛ задержки зарплат. Мы видим ситуацию в «Анжи». Сейчас сильно сократилось финансирование.

Да, я могу подтвердить, что есть определенные проблемы и есть запрос в палату по разрешению споров. Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане", – заявил гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.