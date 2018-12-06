СМИ: Некоторые игроки «Мордовии» хотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 20:54Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    СМИ: Некоторые игроки «Мордовии» хотят покинуть клуб из-за долгов по зарплате

    На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице ФНЛ.

    «Мордовия» испытывает финансовые проблемы, которые продолжаются с лета 2018 года, сообщает Sport24.ru.

    Согласно источнику, игроки основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые футболисты намерены покинуть команду.

    "Я не помню период, когда кто-то к нам не обращался из «Мордовии». Это частая история. Проблемы не только у «Мордовии» – у многих клубов в ПФЛ и ФНЛ задержки зарплат. Мы видим ситуацию в «Анжи». Сейчас сильно сократилось финансирование.

    Да, я могу подтвердить, что есть определенные проблемы и есть запрос в палату по разрешению споров. Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане", – заявил гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

    #Футбол-Россия#фнл#фк мордовия
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