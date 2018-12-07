Владимир Сочнов: Пока не увидел существенной разницы между «Спартаком» Карреры и командой Кононова

Футбол 07 декабря 2018 09:28 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

Специалист возглавил команду 12 ноября.

Экс-защитник московского «Спартака» Владимир Сочнов высказался об игре бывшей команды под руководством Олега Кононова.

"Я пока не увидел существенной разницы между «Спартаком» Карреры и командой Олега Кононова. Хотя сейчас ребята стали немного побыстрее играть. Есть что-то такое истинно спартаковское: «стенки», забегания, создают больше моментов. Но очки теряем.

По-моему, как это было с предыдущим тренерским штабом, так оно и осталось. Вспомните пропущенный гол в последнем матче против «Локомотива» – человек 20 стояло в обороне (усмехается), а все равно пропустили. Пока изменений нет, разве что чуть повеселее смотрится команда, как я уже сказал. Кононов обещал поставить спартаковскую игру, но он еще в самом начале пути, скорее всего. Посмотрим, что он придумает в зимнюю паузу.

По составу у нового наставника и нет других вариантов, кроме как бросить в бой так называемых «стариков». Не надо отказываться от них, если сама команда надеется на того же Глушакова, то пока пусть это так и будет. Тем более что Денис сейчас как капитан команды старается, это видно – забил гол, показал свою полезность команде", – цитирует Сочнова «Спорт уик-энд».