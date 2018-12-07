Пол Инс: Если Погба думает, что его задача делать глупые финты, то он идиот - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Австралия - А-лига
    7-й тур
    1-й тайм
    Вестерн Сидней Уондерерс
    Сентрал Кост Маринерс
    0
    0
  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    начало в 12:30
    Анжи-мол.
    Спартак-мол.
    0
    0
  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    начало в 13:00
    ЦСКА-мол.
    Енисей-мол.
    0
    0
  • Россия - Молодёжное первенство
    17-й тур
    начало в 13:00
    Крылья Советов-мол.
    Ростов-мол.
    0
    0
    • Футбол07 декабря 2018 11:46Источник: Goal.comАвтор: Гичунцев Артур

    Пол Инс: Если Погба думает, что его задача делать глупые финты, то он идиот

    В текущем сезоне француз провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался об игре Поля Погба.

    "Многие считают, что Погба является футболистом выского уровня, но играет он, как обычный средняк. Если он думает, что его задача – выходить на поле и делать глупые финты, которые приводят к потере мяча, то он идиот", – цитирует Инса Goal.com.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью также недоволен игрой Погба. Последний же, как пишет пресса, хочет покинуть «Олд Траффорд» в зимнее трансферное окно.

    #апл#фк манчестер юнайтед#погба поль#инс пол
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта