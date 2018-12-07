Пол Инс: Если Погба думает, что его задача делать глупые финты, то он идиот

Футбол 07 декабря 2018 11:46 Источник: Goal.com Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне француз провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс высказался об игре Поля Погба.

"Многие считают, что Погба является футболистом выского уровня, но играет он, как обычный средняк. Если он думает, что его задача – выходить на поле и делать глупые финты, которые приводят к потере мяча, то он идиот", – цитирует Инса Goal.com.

Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью также недоволен игрой Погба. Последний же, как пишет пресса, хочет покинуть «Олд Траффорд» в зимнее трансферное окно.