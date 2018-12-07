Иван Данильянц: У Бердыева сейчас очень сложный период, потому что он ограничен в ресурсах

Футбол 07 декабря 2018 13:18 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Спирин Дмитрий

Иван Данильянц, помощник главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева, уверен, что тот смог бы добиваться значительных успехов при наличии стабильного финансового положения в клубе.

"Мне кажется, у Бердыева сейчас очень сложный период, потому что он ограничен в ресурсах. Но в этой ситуации он делает очень многое. В других условиях Бердыев может быть даже сильнее, чем был в чемпионском «Рубине» и «серебряном» «Ростове». И я не знаю, насколько у него хватит терпения. Мы благодарны ему за то, что он по-прежнему требователен к академии, поддерживает наши проекты, направленные на развитие футбола в Татарстане.

В Поволжской академии сейчас есть факультет футбола и хоккея, мы заключаем договор и хотим вытащить из Москвы сюда возможность лицензирования тренеров. Чтобы специалисты не уезжали, не выключались от работы, не тратили огромные деньги", - цитирует Данильянца "Бизнес Online".

Казанский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.