Иван Данильянц: У Бердыева сейчас очень сложный период, потому что он ограничен в ресурсах - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 13:18Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Спирин Дмитрий

    Иван Данильянц: У Бердыева сейчас очень сложный период, потому что он ограничен в ресурсах

    Иван Данильянц, помощник главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева, уверен, что тот смог бы добиваться значительных успехов при наличии стабильного финансового положения в клубе.

    "Мне кажется, у Бердыева сейчас очень сложный период, потому что он ограничен в ресурсах. Но в этой ситуации он делает очень многое. В других условиях Бердыев может быть даже сильнее, чем был в чемпионском «Рубине» и «серебряном» «Ростове». И я не знаю, насколько у него хватит терпения. Мы благодарны ему за то, что он по-прежнему требователен к академии, поддерживает наши проекты, направленные на развитие футбола в Татарстане.

    В Поволжской академии сейчас есть факультет футбола и хоккея, мы заключаем договор и хотим вытащить из Москвы сюда возможность лицензирования тренеров. Чтобы специалисты не уезжали, не выключались от работы, не тратили огромные деньги", - цитирует Данильянца "Бизнес Online".

    Казанский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    #Данильянц Иван#бердыев курбан#фк рубин#РПЛ#Футбол-Россия
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