Пранделли официально возглавил "Дженоа"

«Дженоа» объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба.
О сроке контракта со специалистом, который в прошлом возглавлял сборную Италии и добрался с ней до финала Евро-2012, пока не сообщается.
🔴🔵 Cesare #Prandelli è arrivato a Villa Rostan. ⚽️ pic.twitter.com/wlGgSmhEaJ— Genoa CFC (@GenoaCFC) 7 декабря 2018 г.
61-летний итальянец сменит на этой должности Ивана Юрича, который был отправлен в отставку сразу после поражения клуба от «Энтеллы», команды Серии С, в матче 1/16 финала Кубка Италии.
В турнирной таблице Серии А «Дженоа» с 15 набранными очками идет на 14-м месте.