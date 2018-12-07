Пранделли официально возглавил "Дженоа" - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 14:34Источник: ФК «Дженоа»Автор: Спирин Дмитрий

    Пранделли официально возглавил "Дженоа"

    «Дженоа» объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба.

    О сроке контракта со специалистом, который в прошлом возглавлял сборную Италии и добрался с ней до финала Евро-2012, пока не сообщается.

    61-летний итальянец сменит на этой должности Ивана Юрича, который был отправлен в отставку сразу после поражения клуба от «Энтеллы», команды Серии С, в матче 1/16 финала Кубка Италии.

    В турнирной таблице Серии А «Дженоа» с 15 набранными очками идет на 14-м месте.

    #фк дженоа#пранделли чезаре#серия а
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