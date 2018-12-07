Юрген Клопп: Быть агрессивным в футболе - значит, быть готовым навредить себе, а не сопернику - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 22:49Источник: Sky Sports

    Юрген Клопп: Быть агрессивным в футболе - значит, быть готовым навредить себе, а не сопернику

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова выступил с критикой «Бернли» за грубую игру в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    - Дело не в стелящихся подкатах. Речь идет о том, чтобы совершать их в нужное время, а не просто для запугивания оппонента.

    Я очень ценю команды с разным тактическим подходом, но быть агрессивным в футболе, и я всегда об этом говорю своим игрокам, - значит, быть готовым навредить себе, а не сопернику, - цитирует Клоппа Sky Sports.

    Напомним, что «Ливерпуль» переиграл «Бернли» на выезде со счетом 3:1, однако 21-летний защитник мерсисайдцев Джозеф Гомес получил в первом тайме этой встречи перелом левой ноги и пропустит около шести недель.

    #фк ливерпуль#апл#фк бернли#гомес джозеф#клопп юрген
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