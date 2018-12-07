Федор Чалов: В ЦСКА есть кому «напихать» молодым

Футбол 07 декабря 2018 22:57 Источник: «RT на русском»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, кто из нынешних игроков команды может в жесткой форме указать на недочеты в игре.

- Подсказ от более опытных партнеров идет все равно, но по делу. Не забывайте, что помимо Игоря Акинфеева в команде остались Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. Так что «напихать» молодым есть кому. Но я застал еще братьев Березуцких и Сергея Игнашевича и видел, насколько профессионально они относятся к делу. Глядя на них, непроизвольно берешь пример. Это проявлялось во всем: отношении к тренировкам, к питанию, ко всем мелочам, которые окружают жизнь профессионального спортсмена, - приводит слова Чалова «RT на русском».

Ранее форвард ЦСКА рассказал, что не считает себя звездой футбола.