Федор Чалов: В ЦСКА есть кому «напихать» молодым - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 22:57Источник: «RT на русском»

    Федор Чалов: В ЦСКА есть кому «напихать» молодым

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, кто из нынешних игроков команды может в жесткой форме указать на недочеты в игре.

    - Подсказ от более опытных партнеров идет все равно, но по делу. Не забывайте, что помимо Игоря Акинфеева в команде остались Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. Так что «напихать» молодым есть кому. Но я застал еще братьев Березуцких и Сергея Игнашевича и видел, насколько профессионально они относятся к делу. Глядя на них, непроизвольно берешь пример. Это проявлялось во всем: отношении к тренировкам, к питанию, ко всем мелочам, которые окружают жизнь профессионального спортсмена, - приводит слова Чалова «RT на русском».

    Ранее форвард ЦСКА рассказал, что не считает себя звездой футбола.

    #чалов федор#фк цска#Футбол-Россия#рпл
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