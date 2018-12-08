Станислав Черчесов: Я и вся сборная России чувствовала от Мутко огромную поддержку и понимание - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 12:10Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Станислав Черчесов: Я и вся сборная России чувствовала от Мутко огромную поддержку и понимание

    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил президента РФС Виталия Мутко с 60-летием.

    «От всей души поздравляю Виталия Леонтьевича Мутко с юбилеем! Считаю его блестящим руководителем, который уже внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие футбола в России. Чего стоит только подготовка и проведение Чемпионата мира в нашей стране, который прошел на высоком организационном уровне. В том, что мы имеем сейчас такие стадионы и тренировочные базы, иную инфраструктуру, — огромная заслуга Мутко.

    Виталий Леонтьевич — неравнодушный к футболу и всему спорту руководитель, лично я и вся наша сборная чувствовала от него огромную поддержку и понимание. Желаю вам, Виталий Леонтьевич, крепкого здоровья, успехов в работе на столь высоком государственном посту и всего самого наилучшего!», - цитирует Черчесова Sport24.ru.

    #черчесов станислав#сборная россии по футболу#мутко виталий леонтьевич#чм-2018#Футбол-Россия
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