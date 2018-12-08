Стадион «Зенита» с 9 декабря получит название «Газпром Арена» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 12:32Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

    Стадион «Зенита» с 9 декабря получит название «Газпром Арена»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил о переименовании домашнего стадиона команды.

    С 9 декабря стадион на Крестовском острове будет носить название «Газпром Арена». Новое название стадиона будет интегрировано на сотни носителей — от логотипов на внешнем фасаде арены до униформы сотрудников, сувенирной продукции и билетов.

    «Реализация прав на название спортивных сооружений — одно из основных направлений развития спортивной индустрии в мире. Многофункциональность, техническая оснащенность арены на Крестовском, статус клуба и рекордный уровень посещаемости домашних матчей позволили «Зениту» разработать крупнейший для российского футбола спонсорский пакет», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

    «Наш клуб и «Газпром» продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены. Мы убеждены, что присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО «Газпром» и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни», - приводит слова Фурсенко пресс-служба клуба.

    #фк зенит#стадион санкт-петербург#фурсенко сергей#Футбол-Россия#РПЛ
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