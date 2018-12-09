Греческая бригада арбитров во главе с Сидиропулосом обслужит матч «Шальке» - «Локомотив»

Футбол 09 декабря 2018 16:39 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

УЕФА сообщила, кто обслужит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов между «Шальке» и «Локомотивом».

Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч между «Шальке» и «Локомотивом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ассистентами Сидиропулоса будут линейные судьи Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Дополнительные арбитры - Анастасиос Папапетру и Яннис Пападопулос. Резервным судьей назначен Дамианос Эфтимиадис.

Матч состоится 11 декабря в Гельзенкирхене в 20:55 мск.