Греческая бригада арбитров во главе с Сидиропулосом обслужит матч «Шальке» - «Локомотив»

УЕФА сообщила, кто обслужит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов между «Шальке» и «Локомотивом».
Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч между «Шальке» и «Локомотивом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Ассистентами Сидиропулоса будут линейные судьи Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Дополнительные арбитры - Анастасиос Папапетру и Яннис Пападопулос. Резервным судьей назначен Дамианос Эфтимиадис.
Матч состоится 11 декабря в Гельзенкирхене в 20:55 мск.